Santo Antônio do Pinhal: Vizinha de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal fica aos pés da Serra da Mantiqueira. É um bom destino para os amantes que querem calmaria e descompressão, já que o clima é tranquilo e a natureza é o fio condutor do local. A Estrada do Lageado é uma das trilhas mais conhecidas que leva o viajante a cachoeiras e bosques