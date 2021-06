Para quem gosta de uma visão panorâmica e um turismo movido pela fé, uma ida até o Morro do Calvário pode ser um bom roteiro. Anualmente, o local apresenta as cenas finais e mais emocionantes da encenação da Paixão de Cristo e o Morro do Calvário possibilita uma deslumbrante visão do município de Carlos Barbosa, com 30 mil habitantes, conhecido pela sua forte migração italiana