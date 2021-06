Já no Rio de Janeiro, Penedo é um local contemplato pelo Parque Nacional do Itatiaia, com muita natureza e belezas da Mata Atlântica. Também é conhecida pela fábricas de chocolate e vila do Papai Noel. A cidade está a 279 km da capital paulista e 178 km da capital fluminense. Penedo está próxima de Resende e tem diversas pousadas e hotéis com média de R$216, perfeito para descansar e passear pela região