Será a segunda vez no ano que Bolsonaro visitará Chapecó.AFP

Por iG

Publicado 16/06/2021 10:47

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, na manhã desta quarta-feira (16) para apoiadores no Alvorada, que a realização da próxima 'motociata' ocorrerá na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, no último sábado do mês, dia 26. A informação foi confirmada pela prefeitura através de uma publicação nas redes sociais e no site oficial. Confira:

João Rodrigues, prefeito da cidade de Chapecó - SC, informou em seus canais oficiais que o intuito da visita do presidente, será uma vistoria nas obras da Arena Condá que contam com recursos federais no valor de R$ 16 milhões.



Em seguida, "às 19h, [Bolsonaro] fará uma palestra para empresários, no Centro de Eventos, falando sobre o panorama atual e as perspectivas futuras da economia do Brasil."

No dia seguinte, após a realização da agenda oficial, Rodrigues declarou que o presidente da República atenderá a um pedido seu - e a de motociclistas da região - e fará uma motociata. O roteiro com o trajeto a ser realizado será divulgado nos próximos dias, ressaltou a prefeitura.

Será a segunda vez no ano que Bolsonaro visitará Chapecó. Em 07 de abril, o presidente esteve na cidade para visitar o Centro de Eventos - local onde foi instalado o Centro Avançado de Atendimento Covid-19 - a fim de conhecer os enfrentamentos à Covid-19.