Foram encontrados túneis no local, onde a PM achou galões com combustível de avião.Foto: Polícia Militar / Reprodução do Portal G1

Publicado 17/06/2021 10:42 | Atualizado 17/06/2021 13:52

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira, 17, quatro homens e apreendeu 15 peças de cocaína bruta em uma chácara de Mogi Guaçu, em São Paulo. Dos quatro presos, dois tinham mandados de prisão em aberto por tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro. Segundo a PM, o corpo de um homem que foi assassinado estava enterrado na região.



A polícia chegou à chácara por volta das 22h, após seguir o carro de um dos suspeitos. Foram encontrados túneis no local, onde a PM achou galões com combustível de avião. De acordo com um dos suspeitos, a quadrilha possui um helicóptero em Mogi Guaçu, mas não foi informado à polícia o lugar exato. Além da droga e dos galões de combustível, foram apreendidos R$ 35 mil em notas.



O corpo que estava enterrado é de um homem que foi morto a facadas. Segundo a PM, a vítima é suspeita de ter matado um parente dos detidos durante uma briga no fim de semana. Ele estava enterrado longe da casa da chácara.

Os homens confessaram aos policiais que mataram o homem para se vingar do homicídio cometido.



