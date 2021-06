Em São Luís, já estão aplicando a primeira dose em pessoas a partir de 26 anos, fora de grupos prioritários. - Divulgação

Em São Luís, já estão aplicando a primeira dose em pessoas a partir de 26 anos, fora de grupos prioritários.Divulgação

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 17/06/2021 18:23

O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira, 17, sua desfiliação do PCdoB. Em breve, ele deve anunciar sua ida para o PSB, apurou o Estadão. Em uma mensagem publicada no Twitter, ele defendeu que uma grande "frente de esperança" será decisiva para um "novo ciclo de conquistas sociais" para o Brasil. A mudança ocorre no momento em que o PCdoB está, na prática, ameaçado de extinção devido à cláusula de barreira.

Nas eleições de 2018, os partidos tiveram que atingir 1,5% dos votos válidos para deputado federal para ter acesso ao Fundo Partidário, tempo de TV e prerrogativas de bancada no Congresso Nacional. Em 2022, esse piso pulará para 2% - o que equivale a eleger 11 deputados. O piso aumenta de forma progressiva até chegar a 3% na eleição de 2030.

O governador maranhense não quis esperar a votação do projeto de lei que cria o modelo de federações partidárias e tramita em regime de urgência na Câmara. O modelo é visto como uma tábua de salvação para os partidos pequenos e abre caminho para as fusões partidárias.

Em seu segundo mandato à frente do executivo maranhense, Dino é um dos nomes cotados para ser candidato a vice em uma eventual chapa encabeçada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto. Por ora, porém, o projeto do governador é ser candidato ao Senado. Um dos cenários em debate por dirigentes do PCdoB e PSB é a formação de uma Federação entre os dois partidos, caso o projeto seja aprovado, ou uma fusão, se for rejeitado.

O PSB recebeu recentemente o deputado Marcelo Freixo, que deixou o PSOL e deve ser candidato ao governo do Rio de Janeiro.