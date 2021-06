Presidente Jair Bolsonaro - AFP

Publicado 17/06/2021 19:58 | Atualizado 17/06/2021 20:22

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou durante a live desta quinta-feira, 19, que irá vetar o projeto "passaporte da vacina". A proposta, do senador Carlos Portinho (PL-RJ), foi aprovada pelo Senado no último dia 10 e propõe a criação do Certificado de Imunização e Segurança Sanitária (CSS).

Com a aprovação do projeto, pessoas imunizadas, que tiveram resultado negativo para o novo coronavírus ou para outras doenças infectocontagiosas, poderão entrar em locais e eventos públicos.



Bolsonaro, que já havia dito, na última terça-feira, 15, que iria vetar o projeto, voltou a comentar sobre o assunto nesta quinta. Segundo o presidente, a obrigatoriedade da vacina vai de encontro às liberdades individuais.



"Caso passe na Câmara, iremos vetar isso aí, porque nós primamos pela liberdade, você não pode obrigar alguém a tomar vacina... a liberdade acima de tudo"



Vale lembrar que Bolsonaro se mostrou ser contrário a vacinação algumas vezes, e também que o Brasil ainda não atingiu a marca de 15% de sua população total vacinada com as duas doses.