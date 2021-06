As vacinas entregues hoje contemplam o segundo contrato firmado com o governo federal para a entrega de 54 milhões de doses da Coronavac. - Divulgação

As vacinas entregues hoje contemplam o segundo contrato firmado com o governo federal para a entrega de 54 milhões de doses da Coronavac.Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 10:30 | Atualizado 18/06/2021 10:31

O Instituto Butantan entrega nesta sexta-feira, 18, novo lote com 2,2 milhões de doses da CoronaVac ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde. Com isso, o centro de pesquisa chega em 52,2 milhões de doses entregues desde o início do ano.



Essa é a terceira remessa a ser entregue ao Governo Federal esta semana, que recebeu, na segunda, 14, e na quarta, 16, mais dois lotes com 1 milhão de doses cada. As vacinas entregues hoje contemplam o segundo contrato firmado com o governo federal para a entrega de 54 milhões de doses da Coronavac. O primeiro, de 46 milhões, foi cumprido em meados de maio.



Na última sexta-feira, 11, o Butantan também havia entregue 800 mil doses da CoronaVac. Com isso, chega ao fim a produção das 5 milhões de doses referentes aos 3 mil litros de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) recebidos no último dia 25 de maio.

Um novo lote de 6 mil litros de IFA deve chegar a São Paulo até o final deste mês, o que permitirá a produção de mais 10 milhões de doses. O Butantan atualmente trabalha para completar, até setembro, 100 milhões de vacinas disponibilizadas ao Ministério.