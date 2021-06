Lázaro Barbosa é procurado há 10 dias pela polícia - Reprodução

Por iG

Publicado 18/06/2021 14:53

Uma moradora do Itamar 2 em Cocalzinho de Goiás, disse ter vivido um momento de desespero após ter ficado frente a frente com um homem que reconheceu como Lázaro Barbosa . O criminoso de 32 anos é procurado pela polícia há 10 dias, suspeito de uma chacina em Ceilândia (DF), entre outros crimes . As informações são do portal G1 .



"Eu o vi cara a cara. Entrei em pânico", contou a mulher, que disse ter o reconhecido pela cicatriz no rosto. O tiroteio ouvido no local aconteceu horas após do incidente, depois de a autônoma avisar a polícia sobre o possível encontro com o fugitivo.

A mulher não quis se identificar, mas disse que o momento ocorreu quando ela saiu para passear com sua cadela em um terreno baldio próximo à sua casa. Ela afirmou que, como tinham muitos policiais rondando a área, imaginou que ele não fosse estar pela região. "Eu vi o homem passando e achei que era alguém indo trabalhar e não me preocupei. Quando ele virou, eu vi a cicatriz e reconheci na hora. Peguei minha cachorra e saí correndo", contou ao portal.



Ela disse ter corrido em direção à mata e que, depois, chamou os policiais, que começaram a fazer buscas pelo local.

"Ele estava mais ou menos parecidos com as fotos que estão divulgando. Estava de boné, um bigodinho, uma blusa, uma bermuda e chinelo", disse.

De acordo com ela, o pedaço de pano ensanguentado – que a polícia acredita ser de Lázaro – encontrado nas buscas é bem parecido com a camiseta que ele estava usando.

Segundo o portal, a mulher segue dormindo na casa onde mora, mas está com ainda mais medo e quase não está dormindo.