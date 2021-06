Brasil

Empresa de medicamentos no Rio é suspeita de fraudes em contratos de medicamentos para Covid-19 no Amapá

Investigações apontam rombo de R$ 1,5 milhões em contratos. Recursos saíram do Fundo Municipal de Saúde das prefeituras de Santana e de Pedra Branca do Amapari. Algumas medicações não tinham eficácia científica comprovada de benefício no tratamento

