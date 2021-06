Em um vídeo publicado nas redes sociais, a parlamentar aparece portando um fuzil dentro de um helicóptero - Reprodução internet

Publicado 22/06/2021 11:37 | Atualizado 22/06/2021 12:38

A deputada federal Magda Mofatto (PL-GO) se defendeu da acusação de que havia debochado dos policiais após divulgar um vídeo em que aparecia portando um fuzil dentro de um helicóptero e disse que iria atrás do serial killer Lázaro Barbosa. A captura por Lázaro chegou ao 14º dia nesta terça-feira.

Em resposta as críticas recebidas, Magda acusou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), de "politizar" e da falta de apoio do chefe do Executivo do estado goiano com os agentes que atuam na operação de captura de Lázaro.

"O governo usou de sua influência na mídia para dizer que eu estava criticando a polícia. É o contrário. Estou criticando como o governador trata a polícia. Ronaldo Caiado, você politizou uma operação policial. . Você tirou o comando dessa operação da PM, e deu no que deu, deu errado", disse a deputada federal.

De acordo com Magda, a deputada federal é uma das maiores defensoras da Polícia Militar do

estado de Goiás. "Sou madrinha de diversas turmas de formatura. Estou indignada com o que está acontecendo no nosso estado. Nossos policiais estão trabalhando sem estrutura nenhuma. Falta tudo aos policiais que estão na operação, desde alimentação até hospedagem. Nós não podemos permitir isso", disse ela.



A parlamentar, de 72 anos, disse na publicação. "Te cuida, Lázaro. Se o Caiado não deu conta de te pegar, eu estou indo aí te pegar. Comandante, rumo para Cocalzinho".

O vídeo gerou diversas críticas contra a deputada federal por fazer uma "brincadeira" com a situação. Várias pessoas comentaram sobre a "falta de noção" da parlamentar diante de um assunto tão sério e grave que afeta moradores das cidades de Goiás há dias.

Nas redes sociais, a deputada federal se intitula como "empresária, defensora do Turismo e do direito à legítima defesa para o cidadão de bem". Em vídeos publicados nas redes, é possível ver que Magda pratica tiro esportivo e posta vídeos com armas e fotos de seus treinamentos.

O homem é acusado de matar quatro pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no dia 9 deste mês. Desde então, ele começou a ser procurado pelos policiais na região. A polícia local tem se movimentado ao longo desses dias com uma grande operação de caça.

Discussão

Na semana passada, a captura por Lázaro virou motivo de atrito entre os governadores Ibaneis Rocha (MDB), do Distrito Federal, e governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM).

Ibaneis afirmou que Lázaro "está fazendo a polícia do Distrito Federal e de Goiás quase como de bobas". Por sua vez, Caiado pediu que o governador do DF não ofendesse a polícia do estado goiano. "Que Ibaneis não se atreva a desrespeitar policiais goianos, os melhores do país, novamente. Não admito. Se ele trata policiais do DF com grosseria, minha solidariedade a eles. Em Goiás, a polícia é nosso orgulho. Trabalha sério para prender o facínora sem produzir mais vítimas", disse ele.