Deputado Osmar Terra (MDB-RS) presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feiraEdilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia*

Publicado 22/06/2021 12:18 | Atualizado 22/06/2021 12:27

Em depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira (22), o deputado federal e ex-ministro da Cidadania, Osmar Terra (MDB-RS), apontado como integrante do chamado "gabinete paralelo", voltou a citar a Suécia como sucesso no combate ao coronavírus. Os senadores, no entanto, rebateram a afirmação feita pelo deputado. O vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), argumentou que a Suécia teve a pior performance na condução da pandemia entre os países da Escandinávia.

Em outro momento, os dados da Suécia voltaram a ser polemizados. Senador Ciro Nogueira (PP-PI) retomou o debate sobre os números da Suécia em comparação aos da República Tcheca, citado pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), o que acabou gerando uma discussão entre o senador Randolfe e o senador Luiz Carlos Heize (PP-RS).



Dados sobre Suécia voltam a ser debatidos e sessão termina em bate-boca entre Randolfe e Heinze. Áudio precisou ser cortado.



Créditos: Reprodução/TV Senado#CPIdaCovid #Suecia #ODia pic.twitter.com/vNdgkWXrzt — Jornal O Dia (@jornalodia) June 22, 2021

*Com informações do iG