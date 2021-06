O deputado Pastor Isidório apareceu em vídeo camuflado dizendo que iria atrás de Lázaro Barbosa - Reprodução

O deputado Pastor Isidório apareceu em vídeo camuflado dizendo que iria atrás de Lázaro BarbosaReprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 12:15 | Atualizado 22/06/2021 12:32

Rio - Neste domingo, o deputado federal Pastor Isidório (Avante - BA) usou sua rede social para publicar um vídeo dizendo que "iria entrar na luta" para capturar Lázaro Barbosa de Souza, que está foragido há 14 dias em Goiás, após matar uma família e cometer outros crimes no Distrito Federal. Nas imagens, o parlamentar aparece camuflado entre folhagens segurando uma bíblia e um tronco.

"Esse lázaro tá pensando que é o que? ele não é o lázaro de Jesus que ressuscitou, pelo contrário, nós vamos prender ele sim. Ele é um endemoniado. Se a PM de Goiás e de Brasília não tá conseguindo pegar, a PM da Bahia tem crente pentecostal, viu Lázaro?", disse o parlamentar. Assista:







Na legenda do vídeo, Isidório afirma que está na luta "como soldado de Jesus pra pegar o gadareno".

"Nos 110 anos da Igreja Assembleia de Deus, como Soldado de JESUS entrei na luta pra pegar o gadareno Lázaro. Estamos em oração em prol das forças de segurança de Goiás e do Distrito Federal. Queremos você detido, preso. Contanto que você não dispare contra os policiais", escreveu.

No último domingo, a deputada bolsonarista Magda Mofatto (PL-GO) também foi as redes sociais para se defender de ter sido acusada de debochar dos policiais envolvidos nas buscas pelo criminoso. A acusação aconteceu após a parlamentar postar um vídeo portando um fuzil dentro de um helicóptero, no qual ela afirmou que pegaria o serial killer foragido. Em sua defesa, ela alegou que não estava criticando a polícia, mas sim "como o governador Ronaldo Caiado trata a polícia".

"Ronaldo Caiado, você politizou uma operação policial. Você tirou o comando dessa operação da PM, e deu no que deu, deu errado. Sou uma das maiores defensoras da Polícia Militar de Goiás. Sou madrinha de diversas turmas de formatura. Estou indignada com o que está acontecendo no nosso estado. Nossos policiais estão trabalhando sem estrutura nenhuma", argumentou a deputada.