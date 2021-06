Imagem original foi tirada em 2016 com o cantor Chico Buarque - Reprodução

Por iG

Publicado 22/06/2021 20:44 | Atualizado 23/06/2021 13:23

São Paulo - Nos últimos dias têm circulado nas redes sociais, montagens de Lázaro Barbosa, foragido há 14 dias, acusado de matar uma família inteira em Ceilândia (DF), ao lado do ex-presidente Lula. O jornal Estadão e o site Boatos.org, verificaram as edições que, por mais que grosseiras, confundiram muita gente no WhatsApp.

Uma das imagens mostraria Lula abraçando Lázaro Barbosa. A foto original, que pode ser encontrada no site do instituto Lula, retrata o ex-presidente ao lado de Guilherme Boulos, que concorreu à prefeitura de São Paulo pelo PSOL nas últimas eleições municipais. O clique foi registrado em abril de 2018, durante vigília na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, após o ex-juiz Sérgio Moro expedir uma ordem de prisão contra Lula.

Também é montagem outra foto em que Lázaro aparece ao lado de Lula e Guilherme Boulos. A imagem original é de 2016 e o homem ao lado do ex-presidente e de Boulos é o cantor Chico Buarque.

Outra montagem, que circula em grupos de WhatsApp, foi feita a partir de uma foto de 2014, durante uma reunião do ex-presidente Lula com estudantes de medicina brasileiros em Cuba, conforme artigo publicado no site do Instituto Lula. Um texto que acompanha a imagem e diz que Lázaro tinha uma relação próxima com Lula. Não há evidências de que ele ou seus familiares já foram próximos do petista.

Há também uma montagem que usa uma foto em que aparecem Lula, sua namorada, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, e seu correligionário Fernando Haddad, segurando uma faixa com a frase "Lázaro é inocente", com uma gravura do maníaco. Na foto original, aparece a frase "Lula é inocente".

É importante lembrar que mensagens que circulam nas redes sociais devem ser apuradas em fontes confiáveis.