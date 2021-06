Policiais ainda não conseguiram encontrar e capturar o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos - Divulgação

Policiais ainda não conseguiram encontrar e capturar o serial killer Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anosDivulgação

Por IG - Último Segundo

Publicado 23/06/2021 10:09

Rio - Os investigadores do caso do serial killer do Distrito Federal, Lázaro Barbosa de Sousa, de 32 anos, apreenderam pelo menos três dezenas de munições intactas na casa do criminoso, em uma chácara de Ceilândia, a 30km de distância de Brasília. Em fuga há 15 dias, Lázaro é suspeito de matar uma família inteira e balear outras cinco pessoas numa série de assaltos em Goiás. As informações são do Portal Metrópoles.

Além de 34 munições intactas, os policiais também encontraram dois cartuchos de munição calibre 12 e três de calibre 22, todas prontas para o uso. O material estava no quarto de Lázaro. Também foram apreendidos estojos para munições calibres 38 e 32, aparentemente já usados, além de um cigarro de maconha, encontrado na cômoda do quarto. Junto desses, havia um pen drive cor-de-rosa, que agora tem o conteúdo investigado pela polícia. Confira a lista completa dos itens apreendidos pela polícia:

Um capacete tamanho 58, na cor preta, com detalhes na cor laranja;

Uma jaqueta, marca Talim, tamanho M, aparentemente de couro, na cor preta;

Uma jaqueta sem marca aparente, tamanho GG, contendo a inscrição ‘Grupo Port Service Prestação de Serviço”, na cor preta, com detalhes na cor azul;

Um cigarro contendo substância parda, esverdeada, envolta por papel de seda aparentando ser de entorpecente vulgarmente conhecido como maconha;

Uma bainha fabricada em PVC envolta por fita isolante de cor preta;

Uma chave com a inscrição SCT;

34 munições de arma de marca CBC, calibre .38, automático, intactas;

Dois cartuchos de munição de arma de fogo, marca CBC, calibre 12, intactas;

Três munições de arma de fogo, marca CBC, calibre .22, intactas;

Um estojo de munição de arma de fogo calibre .38, deflagrada;

Um estojo de munição de arma de fogo, marca Winchester, calibre .38, aparentemente deflagrado, contendo em seu interior um projétil;

Um estojo de munição de arma de fogo, marca CBC, calibre .32, aparentemente deflagrado, contendo no seu interior um projétil;

Um projétil de arma de fogo deformado, calibre 22;

Um pen drive, marca Multilaser, capacidade de 8 GB, na cor rosa;

Um DVR (aparelho gravador para câmeras de segurança), marca Lux Vision, modelo 8 CH, cor preta, acompanhado do carregador.

