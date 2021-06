PF prende passageiro em Guarulhos por suposta importunação sexual durante voo - Fepesil/Parceiro/Agência O Dia

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 23/06/2021 14:06 | Atualizado 23/06/2021 14:08

São Paulo - A Polícia Federal (PF) prendeu nesta terça-feira (22), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, um homem sob suspeita de ter praticado crime de importunação sexual contra uma passageira de 25 anos que viajou a seu lado em um voo proveniente de Fortaleza, no Ceará.

Os policiais abordaram os envolvidos na porta da aeronave e os conduziram à delegacia. A vítima relatou que acordou com o passageiro a seu lado, tocando sua mão. Mesmo após ela ter retirado seu braço do apoio do banco e se encolhido, o homem passou a mão em sua coxa, do joelho até a região da virilha.

A jovem então acionou o botão para chamar a tripulação de bordo, relatou o ocorrido e foi acomodada em outro assento. O acusado, que estava acompanhado pela esposa, negou os fatos e disse que talvez houvesse encostado na passageira em razão da sonolência.

Drogas

Já na madrugada desta quarta-feira (23), os agentes prenderam uma mulher que embarcaria para Doha, no Catar, com Johanesburgo, na África do Sul, como destino final. A detenção se deu após os agentes encontrarem quase cinco quilos de cocaína ocultos nas capas de livros infantis nas bagagens despachadas pela mulher.

Em outra ação, na manhã desta quarta, um passageiro que embarcaria para Natal, no Rio Grande do Norte, foi conduzido à delegacia por levar consigo, ocultos nas meias que usava, cigarros de maconha. Agentes lavraram um termo circunstanciado por posse de droga para consumo pessoal contra o brasileiro de 31 anos.