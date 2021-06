Luis Miranda e Luis Ricardo Miranda são convidados desta sexta-feira, dia 25, na CPI da Covid Copyright - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Publicado 25/06/2021 17:49 | Atualizado 25/06/2021 19:02

O deputado Luis Miranda (DEM -DF) afirmou, durante depoimento à CPI, que não conseguiu mais ter contato com o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), depois que fez a denúncia das irregularidades na compra dos imunizantes Covaxin.

Na última quinta-feira, 24, Miranda já havia feito, em suas redes sociais, diversas críticas ao posicionamento de Bolsonaro. Em um dos posts, o deputado cobrou que o presidente falasse a verdade sobre o caso. O parlamentar chegou a afirmar que apontou as irregularidades ao presidente no dia 20 de março e disse: 'Sempre te defendi e essa é a recompensa?'.

"Presidente Jair Bolsonaro, você fala tanto em Deus e permite que eu e meu irmão, sejamos atacados por tentarmos ajudar o seu governo, denunciando para o Senhor indícios de corrupção em um contrato do

Ministério da Saúde! Sempre te defendi e essa é a recompensa?", escreveu.

"Diga a verdade presidente, e que de fato estivemos com o senhor no dia 20 de março e denunciamos uma irregularidade na aquisição da Covaxin e que o Senhor deu o devido tratamento ao caso, conforme informou que o DG [Diretor-geral] da PF receberia os documentos ainda no dia 20 de março", complementou.