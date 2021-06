Os valores serão definidos na próxima terça - Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 27/06/2021 18:43 | Atualizado 27/06/2021 19:04

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) irá se reunir na próxima terça-feira, 25, para definir os valores do reajuste na tarifa de energia. A instituição já havia anunciado na última sexta-feira, 25, que as contas de luz irão continuar com a bandeira vermelha em seu segundo patamar em julho.

Atualmente, os consumidores pagam uma taxa adicional de R$ 6,243 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, mas esse valor deve ser bem mais alto a partir do próximo mês. Alguns especialistas apontam a necessidade de a taxa ser elevada a, pelo menos, R$ 10,00 a cada 100 kWh, um aumento de 60%.

Segundo a Aneel, por conta da seca nas principais bacias, o sistema tem desfavorecido a geração de energia.

"A bandeira tarifária em julho de 2021 será vermelha, patamar 2, em razão da intensidade da estação seca nas principais bacias hidrográficas do Sistema Interligado Nacional (SIN), registrando condições hidrológicas desfavoráveis", informou o órgão regulador.

A ideia do sistema de bandeiras é informar aos clientes quando o custo irá aumentar e permitir, assim, que o consumidor reduza o consumo para evitar pagar uma tarifa mais cara.