Flávio diz que Bolsonaro 'não quer dar visibilidade' à conversa com Miranda

O filho '01' do presidente afirmou ainda que, pelo que sabe, o mandatário não teria citado o nome do líder do governo, Ricardo Barros (Progressistas-PR), ao ouvir as denúncias do deputado Luis Miranda

Publicado 01/07/2021 10:34 | Atualizado há 39 minutos