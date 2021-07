A matéria já foi aprovada no Plenário e agora seque para as mãos do presidente da República Jair Messias Bolsonaro - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A matéria já foi aprovada no Plenário e agora seque para as mãos do presidente da República Jair Messias BolsonaroMarcello Casal Jr/Agência Brasil

E ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 14/07/2021 21:24 | Atualizado 14/07/2021 21:27

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 14, a suspensão despejos até 31 de dezembro deste ano em razão da pandemia. O texto já tinha sido aprovado pelos deputados, mas senadores excluíram imóveis rurais do projeto e, por isso, a proposta teve de ser votada de novo.O texto segue agora para sanção com a mudança feita pelo Senado.

A proposta que segue agora para a Presidência da República proíbe expulsar moradores de imóveis urbanos, ocupados antes de 31 de março de 2021, mesmo os que ficaram sem pagar aluguel e ficaram inadimplentes.

O projeto também suspende a concessão de liminares para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo desde que o locatário justifique que, devido à pandemia, houve perda financeira que o impede de pagar o aluguel. Essa regra vale para contratos de até R$ 600, para imóvel residencial e até R$ 1.200, para comerciais.