O Brasil passará para a classificação de "alto risco", a segunda mais alta - Divulgação

O Brasil passará para a classificação de "alto risco", a segunda mais altaDivulgação

Publicado 20/08/2021 13:28

A Alemanha decidiu retirar Brasil e Uruguai da lista de países sob a categoria de maior risco de contágio por coronavírus, segundo mostra documento oficial do governo alemão. A decisão tomará efeito a partir do próximo domingo, 22.

Com a retirada dos países sul-americanos da classificação de "áreas com variantes de preocupação", nenhuma nação integrará a lista de países que apresentam maior risco segundo o governo da Alemanha. O Brasil passará para a classificação de "alto risco", a segunda mais alta, enquanto o Uruguai não receberá nova classificação.

Publicidade

Junto ao Brasil, Grécia, Irlanda, República Dominicana, Kosovo e a Macedônia do Norte passaram a ser consideradas "áreas de alto risco", enquanto Andorra e as comunidades autônomas espanholas de Astúrias, Castile-La Mancha, Catalunha e Valência deixarão de ser integrar a lista de regiões com alto risco, na avaliação da Alemanha.