Publicado 08/10/2021 16:25

No dia 30 de setembro passado José Luiz Abdalla, 61 anos, foi ouvido no 7º Distrito Policial da Lapa, em São Paulo, na condição de investigado, no inquérito policial nº 2230501-79.2021.010307, que apura a prática dos crimes de falsidade ideológica, falsificação de documento particular e estelionato, em razão de registro de ata na Junta Comercial, com conteúdo falso.

José Abdalla foi confrontado com depoimentos anteriores, colhidos no inquérito, de seguranças do Hopi Hari, que asseguraram não ter acontecido assembleia nas dependências do Parque promovida por Jose David, outro investigado. Abdalla, então, acabou confessando diante da autoridade policial que a assembleia se deu no escritório do Dr. Donelli, seu advogado.

Disse mais: que o Dr. Donelli lhe presta assessoria em todos os seus casos judiciais e foi quem cuidou de levar a ata, com conteúdo falso, para registro na Junta Comercial.

Relembrando: sem a participação dos acionistas majoritários do Hopi Hari e, sob assessoria do Dr. Donelli, Abdalla se autonomeou administrador, em substituição aos atuais e legítimos administradores, e diretor do Parque, ao lado de José David.