Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha no resgate após desabamento de imóvel em Paraisópolis - Divulgação/Bombeiros São Paulo

Equipe do Corpo de Bombeiros trabalha no resgate após desabamento de imóvel em ParaisópolisDivulgação/Bombeiros São Paulo

Publicado 17/10/2021 10:44

O desabamento de um sobrado na comunidade de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, deixou uma pessoa morta e mais cinco feridas neste sábado, 16. Durante o acidente, três vítimas foram retiradas debaixo dos escombros, duas delas foram socorridas por moradores, antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros. Essas, não sofreram ferimentos graves.

Outras duas vítimas, dois homens, estavam sob os escombros conversando com as equipes e conscientes.

Por volta das 19h20, o primeiro homem, de 48 anos foi resgatado e socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com uma fratura no membro inferior. O segundo resgatado, de 49 anos, foi removido dos escombros por volta das 20h, com escoriações e socorrido Pronto Socorro do Campo Limpo, pelos Bombeiros.

Inicialmente, havia a informação de que outras duas pessoas também estariam desaparecidas, mas ela foi descartada pelas equipes. Mesmo assim, um cão de salvamento fez buscas no local do desabamento para se certificar de que não havia ninguém nos escombros.

Durante as buscas, uma quinta vítima foi encontrada, sem vida. Trata-se de um homem, de 55 anos. Segundo a corporação, a vítima foi localizada pelo toque do telefone celular, por volta das 21h. "Agradecemos as emissoras pela colaboração, as equipes conseguiram ouvir o telefone de uma possível vítima no local. Ainda não foi localizado, mas foi possível identificar o som do telefone", escreveu o Corpo de Bombeiros, naquele momento. Confira o vídeo:







View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Corpo de Bombeiros da PMESP (@corpodebombeirosdapmesp)

O acidente ocorreu na Rua Itajubaquara, por volta das 17h46 e teve início após um sobrado de três andares, com casas conjugadas, colapsar e desabar. Um total de 14 viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram, somando cerca de 54 profissionais, além de um cão de salvamento.

Os Bombeiros pediram auxílio para empresa de energia elétrica da região (Enel) para que o serviço fosse desativado até que os trabalhos da equipe fossem concluídos. Também estão no local equipes da Polícia Militar e da Defesa Civil.

Cerca de seis a oito casas ao redor também foram atingidas pelo desabamento, que ainda terá a causa investigada.