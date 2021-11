Jair Bolsonaro acena para motoristas na Via Dutra de Resende - Reprodução/Twitter

Publicado 28/11/2021 12:28 | Atualizado 28/11/2021 12:36

Rio - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) esteve neste sábado, 27, acenando para motoristas na Via Dutra em Resende. Ao lado do ministro da Defesa, general Walter Braga Netto e antes de partir para a cerimônia de formatura dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), Bolsonaro foi até às margens da Dutra para acenar civis e cumprimentar policiais rodoviários federais.

Em Resende, Bolsonaro acena para motoristas na Via Dutra por cerca de 1 hora pic.twitter.com/Svr8b3rnDq — Matheus Agostin (@matheusagostin) November 28, 2021

Enquanto alguns motoristas buzinavam em resposta ao aceno do chefe do Executivo, uma mulher passou pela comitiva e proferiu xingamentos ao presidente. A mulher que estava em um dos carros que passou pelo presidente proferiu palavras de baixo calão. Além de Bolsonaro, membros da comitiva e outras pessoas que estavam presentes testemunharam as ofensas.

Assim como no ano passado, em outubro, durante visita à cidade para acompanhar um evento na Aman, o presidente recebeu uma palavra de baixo calão de uma outra passageira de um carro que passava pela rodovia.

Após os xingamentos, o veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a mulher foi detida por injúria e levada para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda. Em nota, a PRF informou que foi lavrado um termo circunstanciado pelo crime de injúria. Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, a mulher foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo, como determina a lei.