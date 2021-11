Queima de fogos no espigão da Praia de Iracema, em Fortaleza - Divulgação

Publicado 29/11/2021 17:34 | Atualizado 29/11/2021 18:00

A prefeitura de Salvador anunciou nesta segunda-feira, 29, que não realizará festa de réveillon neste ano. A decisão, anunciada também por Fortaleza neste sábado, ocorre em meio ao aumento da preocupação mundial com o avanço da nova variante Ômicron da covid-19. Ainda neste contexto, a prefeitura de Belo Horizonte informou que "não planejou” a celebração; já em Florianópolis haverá queima de fogos, mas sem público.



“Diante da chegada de uma nova variante do coronavírus e do aumento de casos na Europa, estou tomando a decisão de cancelar o Virada Salvador desse ano. Sei da importância do evento para economia da nossa cidade, mas seguimos colocando a vida das pessoas em primeiro lugar”, disse o prefeito de Salvador, Bruno Reis, no Twitter.



O Festival da Virada costuma durar pelo menos cinco dias e conta com shows de grandes artistas, além de um público estimado em mais de 250 mil pessoas.



No último sábado, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), também publicou em redes sociais a decisão de não realizar a celebração. No dia anterior, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), já havia proibido grandes eventos para a virada no estado.



“A Prefeitura de Fortaleza não irá promover evento público no Réveillon deste ano, embora a vacinação contra a Covid-19 vá bem e os números de internações e óbitos sigam estáveis em níveis baixos. Até chegamos a considerar a possibilidade de realizar nossa tradicional festa da virada, se a situação permitisse. Mas não podemos relaxar, sob pena de colocarmos todo trabalho feito até aqui a perder. O cenário internacional é preocupante. E estamos em alerta”, disse Sarto.



Na mesma publicação, no entanto, o político afirma que fica liberada a realização de festas públicas e privadas neste final de ano. “Ficam autorizados os eventos de grande porte com capacidade até 2,5 mil pessoas em ambiente fechado e 5 mil em ambiente aberto”.



Por enquanto, as prefeituras de São Paulo e do Rio de Janeiro estão mantendo as festas de fim de ano, mas a decisão pode mudar caso o quadro epidemiológico sofra alterações.