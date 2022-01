Prefeito de Recife, João Campos (PSB) - Reprodução/Twitter

Prefeito de Recife, João Campos (PSB)Reprodução/Twitter

Publicado 06/01/2022 12:57

Recife - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), divulgou através de um vídeo em suas redes sociais que testou positivo para Covid-19 pela segunda vez e que vai ficar em isolamento em sua casa. O comunicado foi feito nesta quinta-feira, 6.

"Estou bem, com sintomas leves, assim como alguns familiares, que passamos o réveillon juntos e também testaram positivo", declarou o prefeito, de 28 anos.



Hoje testei positivo para covid-19, pela 2ª vez. Estou com sintomas leves e vou seguir o protocolo de isolamento em casa. Continuo coordenando e acompanhando as ações da @PrefeituraRecife, remotamente. Com a proteção de Deus e respeito à ciência, vamos atravessar esse momento. pic.twitter.com/j6jQ8upXG1