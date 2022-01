As vítimas eram familiares e amigos uns dos outros - Reprodução

Publicado 10/01/2022 09:14 | Atualizado 10/01/2022 09:52

Minas Gerais - Oito das dez pessoas mortas no desabamento do cânion em Capitólio, Minas Gerais, foram identificadas nesta segunda-feira, 10. De acordo com a Policia Civil, todas as vítimas eram de Minas Gerais ou de São Paulo. O Corpo de Bombeiros afirma que as buscas por fragmentos e outras vítimas continuam.

Júlio Borges Antunes, 68 anos, natural de Alpinópolis (MG);



Camila Silva Machado, 18 anos, de Paulínia (SP);



Maycon Douglas de Osti, 24 anos, de Campinas;



Sebastião Teixeira da Silva, 64 anos, natural de Anhumas (SP);



Marlene Augusta Teixeira da Silva, 57 anos, de Itaú de Minas (MG);

Geovany Teixeira da Silva, 37 anos, de Itaú de Minas (MG);

Geovany Gabriel Oliveira da Silva, 14 anos, de Alfenas (MG);

Thiago Teixeira da Silva Nascimento, 35 anos, de em Passos (MG).

Marlene e Sebastião eram casados. Eles eram pais de Geovany Teixeira, que era pai de Geovany Gabriel. O casal também são os tios que a costureira Alessandra Barbosa estava procurando no dia do acidente, além de serem tios da vítima Thiago. Maycon era namorado de Camila.

Até o momento, um homem de 40 anos, natural de Betim (MG) - piloto da lancha e uma mulher de 43 anos, natural de Cajamar (SP) ainda aguardam identificação.

No último sábado, 8, uma rocha se desprendeu e caiu sobre quatro lanchas com turistas. Ao todo, dez pessoas morreram e mais de 30 ficaram feridas. O Corpo de Bombeiros iniciou o terceiro dia de buscas por vítimas do deslizamento de parte de um cânion no lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais.