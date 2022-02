Policiais e bombeiros aposentados e pensionistas cobraram igualdade na distribuição do benefício concedido a servidores da ativa - Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 09/02/2022 14:24 | Atualizado 09/02/2022 15:22

Rio - Bombeiros e policiais aposentados e pensionistas 'acamparam' nesta quarta-feira em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, onde realizam um protesto motivado pelo veto do governador Cláudio Castro à emenda do governo federal que determinou como obrigação de todos os estados a aprovação de um sistema de proteção social a militares, que teria o benefício estendido para inativos e pensionistas.

Cerca de mil manifestantes deixaram o Largo do Machado, na Zona Sul do Rio, em direção ao bairro de Laranjeiras. O protesto criou um nó no trânsito. A Polícia Militar fechou as duas pistas da Rua Pinheiro Machado. O movimento foi batizado como 'Protesto da Paridade' foi encerrado por volta das 14h30, debaixo de chuva.

Com faixas, cartazes e bandeiras, o grupo cobrou igualdade na distribuição da gratificação aprovada para militares da ativa, chamada Gratificação de Risco de Atividade Militar (Gram), aprovada pelo governador Cláudio Castro.