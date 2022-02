Monark - Reprodução/Youtube

Publicado 11/02/2022 17:06 | Atualizado 11/02/2022 17:13

O ex-apresentador do podcast "Flow", Bruno Aiub, conhecido como Monark, e sua defesa à criação de um partido nazista no Brasil não pararam de repercutir nas redes sociais. A mais nova polêmica gira em torno de uma resposta do youtuber após um convite do Museu do Holocausto de Curitiba, no Paraná, para que conheça a história ali contada sobre o flagelo imposto aos judeus pelo regime nazista de Adolf Hitler. Segundo Monark, seria "um prazer" visitar o local.

O podcaster, que foi desligado do FlowPodcast após defender que partidos nazistas fossem reconhecidos por lei no Brasil, fez uma série de tweets com a intenção de se desculpar, porém após o comentário de uma seguidora o alertando para que aceitasse o convite do museu para uma visita, Monark deu uma resposta que desagradou os internautas. Segundo ele, "seria um prazer" ir ao local.

Aceita o convite do @MuseuHolocausto ... Aliás, todos deveriam ir conhecer. — Bia Kunze (@garotasemfio) February 10, 2022

Claro seria um prazer. — ♔ Monark (@monark) February 10, 2022

"Prazer? Parece que é de propósito", respondeu um seguidor após a resposta. "Prazer não é a ideia da visita", escreveu, outra seguidora.

Em outra publicação, o podcaster afirma que vem sendo vítima de um "linchamento desumano". O perfil oficial do museu respondeu de forma dura, e alertou sobre as consequências do inimigo "se revelar", fazendo alusão ao que disse Monark quando defendeu a "liberdade" dos partidos nazistas.

Não, @monark. "Linchamento desumano" é o que fizeram com Moïse Kabagambe.



Você errou, por isso reiteramos nosso convite! De coração aberto! Venha nos visitar, sem alarde, e ver as consequências do inimigo "se revelar"!#portodaavidavamoslembrar https://t.co/gZkOYu0Mkd — Museu do Holocausto (@MuseuHolocausto) February 10, 2022 O youtuber, falou também sobre sua falta de empatia, que segundo ele, é motivo de dor para muitas pessoas. Monark afirmou que deseja "aprender" para não machucar mais ninguém.

