Brasil

Após se reunir com Kassab, Leite admite atuar no 'processo nacional'

Desejo do presidente do PSD é que, com a possível desistência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de concorrer ao Planalto, o governador do RS assuma o papel de presidenciável do partido

Publicado 16/02/2022 09:30 | Atualizado há 4 horas