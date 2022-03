Relacionamentos virtuais - Reprodução

Relacionamentos virtuaisReprodução

Publicado 09/03/2022 13:47 | Atualizado 09/03/2022 14:07

Rio - Um levantamento feito pela PSafe aponta que um a cada quatro brasileiros afirma que já foi vítima de um relacionamento virtual falso. Cerca de 34,38% dos respondentes afirmaram que já se relacionaram com alguém que conheceram na Internet e, desses, 24,59% responderam que já foram vítimas de perfil falso.



A pesquisa ouviu 10.755 pessoas, usuários do aplicativo dfndr security, entre fevereiro e março, e as projeções utilizam como base o número de usuários do sistema Android no país, que seriam 131,1 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O estudo revelou ainda que 25,50% das pessoas vítimas de criminosos, o que corresponde a uma a cada quatro pessoas, tiveram alguma perda financeira em decorrência do relacionamento falso. Os criminosos que utilizam perfis falsos para seduzir usuários com o objetivo de aplicar golpes financeiros são chamados scammers e o tema voltou à tona recentemente por causa de um documentário.

“Alguns sinais são importantes para que as pessoas não se tornem vítimas. A maioria das pessoas (34,33%) revelou que descobriu o golpe porque desconfiou das fotos, que é um dos pontos de atenção, mas não o único. Em seguida, veio o fato de nunca fazer uma chamada de vídeo (19,80%) e também comportamento suspeito nas redes sociais (17,95%)", alerta o executivo-chefe de Segurança da PSafe, Emilio Simoni.



Vale lembrar que os golpistas estão presentes em inúmeras redes sociais e o golpe é tão popular que somente nos últimos seis meses, a PSafe bloqueou mais de 8.5 mil perfis falsos. “Os principais aplicativos que sofrem esses ataques são Facebook, Instagram e Tinder. E aí está o perigo, porque essas são algumas das principais redes em que as pessoas se relacionam”, explica Emilio Simoni.



De fato, a pesquisa mostrou que os principais sites em que as pessoas se conhecem para um relacionamento são: Facebook (36,53%), seguida por outros (31,31%), Badoo (10,50%), sites de jogos on-line (7,93%), Instagram (6,79%) e Tinder (5,16%). E há uma certa insegurança entre os usuários, tanto que 71,29% dos respondentes afirmaram não se sentirem seguros nessas plataformas.





Como descobrir se estou me relacionando com um golpista?



Apesar de a maioria das pessoas pensar que golpistas se escondem atrás de um computador ou celular e nunca fazem, por exemplo, chamadas de vídeos, o documentário mostrou que eles não só aparecem, como mantêm relacionamento com as vítimas.



Os scammers buscam obter vantagens financeiras com seus golpes. Por isso, eles procuram se relacionar com pessoas que demonstram possuir alto poder aquisitivo. Geralmente colocam fotos de pessoas atraentes, demonstrando um estilo de vida com custo de vida alto e expondo artigos luxuosos, como roupas de marcas conhecidas, viagens de jatinho, festas e restaurantes caros.



Depois de conquistar a confiança da vítima e criar um vínculo afetivo, eles simulam situações de recompensa ou emergência para extorquir dinheiro. Geralmente, as histórias são bem parecidas: o criminoso diz que enviou um suposto presente, mas depois finge que o pacote caiu na alfândega e, para liberá-lo, é preciso que a vítima envie uma quantia em dinheiro.



Portanto, antes de entrar no relacionamento, verifique o perfil da pessoa em outras redes sociais, como Instagram e LinkedIn. Pessoas com poucas informações, apenas uma foto ou poucos amigos e seguidores podem indicar um alerta.



Por fim, procure marcar os primeiros encontros em locais públicos, deixe amigos e familiares avisados sobre a pessoa com quem vai se encontrar e, a qualquer sinal de perigo, procure ajuda.