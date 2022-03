Gilvaldo conta que não se arrepende do ocorrido - Reprodução

Publicado 25/03/2022 09:16

O morador de rua Gilvaldo Alves, de 48 anos, viralizou nas redes sociais com as suas explicações sobre o envolvimento com uma mulher casada, na última semana, em Brasília, no Distrito Federal. O homem foi espancado pelo marido dela, um personal trainer que alegou que a mulher estaria em surto psicótico e que o caso teria sido um estupro. Ela, no entanto, disse à polícia que a relação foi consensual.

Nesta quinta, Gilvaldo deu uma entrevista ao site Metrópoles com detalhes da conversa com a mulher antes de ter relações com ela. Segundo ele, a mulher insistiu para que ele entrasse em seu carro mesmo depois de dizer que não "tinha tomado banho".

"Eu não tenho dinheiro, sou morador de rua. Não tenho dinheiro nem para te levar ao hotel. Então, ela disse: 'Pode ser no meu carro', disse ele, que também explicou que não sabia que a mulher era casada e que só descobriu que seu agressor era marido dela, no hospital.

Gilvaldo teve uma costela quebrada e sofreu um edema no olho por conta das agressões. Ele negou a acusação de estupro e disse que na rua onde foi abordado pela mulher há câmeras de segurança que podem comprovar que todo o ato foi consensual.

O homem disse também que já morou nos estados da Bahia, Tocantins, Minas e Goiás, antes de Brasília. Além disso, contou que foi casado durante 15 anos e tem uma filha de 28. À Band, Gilvaldo disse que ficou pensativo se foi usado como "Bobo da corte" pela mulher para dar o troco no marido em alguma situação. A mulher foi internada em um hospital psiquiátrico.