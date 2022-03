Daniel Silveira é réu por desrespeitar dois artigos da Lei de Segurança Nacional - Reprodução / Câmara dos Deputados

Daniel Silveira é réu por desrespeitar dois artigos da Lei de Segurança NacionalReprodução / Câmara dos Deputados

Publicado 31/03/2022 11:00

O deputado federal Daniel Silveira (União Brasil-RJ) foi ao Palácio do Planalto na manhã desta quinta-feira, 31. Questionado por jornalistas se já estaria utilizando a tornozeleira eletrônica determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o parlamentar - que se comprometeu ontem a utilizar o aparelho - negou.

Silveira foi visto na porta de um elevador do Planalto e não informou com quem se reuniria, mas negou que o encontro fosse com o presidente Jair Bolsonaro (PL). O chefe do Executivo ainda não chegou ao palácio.

Após descumprir reiteradamente decisões de Moraes, Daniel Silveira recuou ontem e disse que colocaria a tornozeleira eletrônica e, por isso, deixaria a Câmara dos Deputados, onde havia se refugiado para evitar a determinação, e dormiria em casa. O magistrado determinou multa de R$ 15 mil por dia em caso de novo descumprimento, o que levou o parlamentar a ceder.