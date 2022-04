Moradores de Guarapuava mostram cenas de terror durante invasão de grupo de criminosos na cidade - Reprodução/Twitter

Publicado 18/04/2022 09:13

Paraná - A cidade de Guarapuava, cerca de 250 km da capital Curitiba, viveu cenas de terror na madrugada desta segunda-feira, 18. Bandidos com armamento ostensivo invadiram o município para assaltar uma transportadora de valores. Na ação, o grupo de criminosos acabou fazendo reféns, disparou contra um batalhão da Polícia Militar e incendiou veículos. Dois policiais militares e um morador ficaram feridos.

Segundo os moradores, os assaltantes fizeram algumas pessoas de reféns e ainda fecharam os acessos da cidade. A polícia informou que ao menos sete veículos blindados foram usados na ação. Os criminosos colocaram fogo em pelo menos dois veículos em frente ao batalhão da Polícia Militar para dificultar a saída dos agentes de segurança.

Os moradores da cidade gravaram e compartilharam vídeos nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o cenário de guerra na região. As gravações mostram blindados do Exército circulando pelas ruas e veículos em chamas, assim como tiros e explosões são ouvidas.

Por isso, Guarapuava acabou se tornando um dos assuntos mais comentados do Twitter durante a madrugada desta segunda-feira. A atriz Larissa Manoela, nascida na cidade, compartilhou que estava com o "coração apertado" e pediu que a população se cuidasse durante a noite. "Meu Deus, meu coração apertado pela minha cidade Guarapuava. Eu estou com vocês família, amigos. Se protejam!", disse ela.

O assalto desta madrugada na cidade de Guarapuava é parecido com as ações também feitas por criminosos em municípios como Araçatuba (SP), Cametá (PA) e Criciúma (SC), que invadiram e sitiaram a região com grande poderio bélico.

