Bancos voltam a funcionar nesta sextaFoto: reprodução internet

Publicado 21/04/2022 08:29

Bancos de todo o país não abrirão durante o feriado de Tiradentes desta quinta-feira (21). Clientes poderão utilizar as áreas de autoatendimento, assim como os canais digitais e remotos de atendimento como internet e mobile banking.

Consumidores poderão pagar as contas de consumo como água, energia e telefone, que vencerem no dia 21 de abril, na sexta-feira (22), quando as agências voltarem a funcionar normalmente, sem acréscimo de juros.