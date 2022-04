Empresária Murielly Alves Costa, de 27 anos, foi presa suspeita de atropelar duas mulheres após briga em distribuidora de bebidas - Reprodução Instagram

Empresária Murielly Alves Costa, de 27 anos, foi presa suspeita de atropelar duas mulheres após briga em distribuidora de bebidas Reprodução Instagram

Publicado 22/04/2022 17:58 | Atualizado 22/04/2022 18:01

Goiania - A polícia de Goias prendeu a empresária Murielly Alves Costa, de 27 anos, por suspeita de matar uma mulher e ferir outra ao atropelar as duas em frente a uma distribuidora de bebidas. O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21), em Goiânia.

Imagens de câmeras de segurança mostram a mulher avançando com o carro para cima das vítimas. Em seguida, o veículo, um modelo Mercedes Benz, invade um comércio por conta do impacto da batida.



De acordo com a polícia, testemunhas contaram que a empresária discutiu com Bárbara Angélica Barbosa, 30 anos. Posteriormente, Murielly entrou no carro, deu ré e acabou atingindo uma mulher e, em seguida, a vítima tentou impedir que a motorista fosse embora, momento em que também acabou sendo atingida.

Bárbara chegou a ser socorrida, mas morreu na calçada. Seu corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há informações sobre o enterro. A outra mulher que foi atropelada recebeu atendimento médico e foi liberada.

Já Murielly, que fugiu do local do crime, alegou que não se lembra do que aconteceu após ser presa. Ela deve responder por homicídio qualificado e tentativa de homicídio.