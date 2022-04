Ministra Cármen Lúcia - Antonio Cruz/Agência Brasil

Ministra Cármen LúciaAntonio Cruz/Agência Brasil

Publicado 29/04/2022 09:29

Brasília - A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), cobrou, durante o discurso de abertura da sessão desta quinta-feira, uma apuração rigorosa sobre a morte de uma menina indígena de 12 anos, que teria sido estuprada por garimpeiros em uma comunidade Yanomami, em Roraima.

"Poderia parecer que se passaram três dias, mas a violência e a barbárie praticada contra os indígenas estão ocorrendo há 500 anos, não diferente a violência que vem ocorrendo, especialmente, contra as mulheres no Brasil, de forma cada vez crescente. Parece que a civilização tem significado apenas para um grupo de homens", afirmou a ministra, no início da sessão desta quinta-feira (28).



A magistrada disse que crimes como este não podem ser vistos como fatos corriqueiros ou se restringir a dados estatísticos pois são clara violação ao direito constitucional à vida e aos direitos humanos. A morte da menina foi divulgada na última segunda-feira (25) pelo presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kwana (Condisi-YY), Júnior Hekurari Yanomami.

Cármen Lúcia lembrou o Supremo está julgando uma série de ações ambientais e que os crimes na Amazônia não dizem respeito apenas às milícias e ao desmatamento, “mas aos indígenas, às terras indígenas, à garimpagem criminosa, à grilagem de terra”, disse lembrando seu voto na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 760.

A magistrada disse que a Procuradoria-Geral da República (PGR) já teria tomado providências para a apuração dos fatos, mas disse que as providências devem ser claras, seguras e continuadas, não apenas em relação a este fato, mas a todos os casos de feminicídio, por meio de informação clara à sociedade.