Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões na próxima quarta-feiraSidney Oliveira / O Liberal

Publicado 01/05/2022 09:04

Brasília - Em tempos de crise econômica e de inflação em todo o país, a soma de R$ 60 milhões resolveria, com sobra, os problemas financeiros de muitos brasileiros. Esse é o valor aproximado da premiação da Mega-Sena que será sorteada na próxima quarta-feira, 4. No concurso número 2.477, realizado na noite de sábado, 30, ninguém acertou as seis dezenas, informou a Caixa Econômica Federal.

O prêmio de R$ 49.142,626,01 fica acumulado e deve chegar a casa dos R$ 60 milhões no próximo sorteio. Confira as dezenas sorteadas: 20 - 33 - 37 - 38 - 49 - 50.

Segundo o banco, a quina teve 45 ganhadores. Cada aposta receberá R$ 95.131,71. Outras 4.787 apostas acertaram a quadra, que pagará R$ 1.277,54 para cada jogador.