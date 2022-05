PM e familiares são presos por suspeita de roubos a estabelecimentos de luxo no Oeste da Bahia - Divulgação/Polícia Civil

PM e familiares são presos por suspeita de roubos a estabelecimentos de luxo no Oeste da BahiaDivulgação/Polícia Civil

Publicado 14/05/2022 12:55

Santa Maria da Vitória, Bahia - Um sargento da Polícia Militar da Bahia foi preso nesta sexta-feira (13) por suspeita de chefiar uma organização criminosa responsável por roubos de joias, celulares e artigos de luxo nos municípios do Oeste do estado. A família do policial - esposa, amante, dois irmãos e um filho - também foram presos por suspeita de integrar a quadrilha, que gerou prejuízos de R$ 820 mil, de acordo com as investigações.

Segundo a polícia, o agente público, que tinha 25 anos de carreira, se tornava amigo dos funcionários e proprietários dos estabelecimentos para descobrir a rotina do local. Depois disso, outra pessoa, que se passava por cliente, entrava em contato com a loja e combinava um dia para a compra de algum produto. Na data marcada, os irmãos do policial assaltavam o comércio enquanto o policial ficava do lado de fora. O grupo costumava atuar nas cidades de Santa Maria da Vitória, São Félix do Coribe, Bom Jesus da Lapa e Barreiras.

A polícia não descarta a possibilidade da quadrilha estar envolvida no tráfico com tráfico de armas e drogas. Os policiais da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN) cumpriram seis mandados de busca e apreensão, três de prisão e outros três de flagrante delito durante a operação Ostentação.

Junto com a família foram apreendidas uma pistola, uma espingarda, carregador, munições de diversos calibres, joias, mais de 300 formulários de Certificado de Licenciamento Anual (CRLV) em branco, uma motocicleta modelo CB600 e R$ 5,6 mil em espécie.