Chuva causa alagamentos em RecifeReprodução

Publicado 28/05/2022 12:46 | Atualizado 28/05/2022 15:59

Recife - Mais 26 mortes por deslizamentos de barreira foram confirmadas no Grande Recife, fazendo com que suba para 35 o número de óbitos. Por conta das fortes chuvas em diversos pontos da região, mais de 100 milímetros de chuva e algum desmoronamentos foram registrados neste sábado, 28.

Internautas captaram os momentos em que uma barreira vem a baixo. Em um dos acidentes, um jovem foi soterrado e encontrado morto nesta manhã.

O que tá acontecendo em Recife é desesperador pic.twitter.com/Vktb3P3XFr — Aristóteles Cardona Júnior (@Propalando) May 28, 2022

Um jovem de 18 anos, identificado como Claudemir Barbosa, faleceu após um deslizamento de uma barreira no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte da cidade também neste sábado. Além disso, outras duas pessoas ficaram feridas. O caso ocorreu nesta madrugada, por volta das 4h da manhã.

Em Olinda, há família desabrigadas e casas inundadas. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), o temporal estava previsto e havia sido divulgado aos moradores.

No Recife, foram registradas mortes no Córrego do Jenipapo, no Sítio dos Pintos, além de outras 20 em decorrência de deslizamentos de terra na comunidade Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, na Zona Sul da capital pernambucana. Segundo o Corpo de Bombeiros, a Avenida Recife, na Zona Sul, ficou alagada em diversos pontos.

Macaparana, na Zona da Mata de Pernambuco. pic.twitter.com/KvikD9NiWE — Flávio Costa (@flaviocostaf) May 28, 2022

Internautas registram imagens do aeroporto de Recife debaixo d'água e consumidores presos no alagamento dentro de um shopping no centro da cidade.

O aeroporto de Recife. pic.twitter.com/QBbj1Clj4b — Flávio Costa (@flaviocostaf) May 28, 2022

O Shopping Recife está debaixo d’água. pic.twitter.com/prmGhYaN5x — Flávio Costa (@flaviocostaf) May 28, 2022

Inundações, transbordamentos de rios, inundações maciças e múltiplos deslizamentos de terra. A situação em Recife é muito grave por causa da chuva pic.twitter.com/TsTTQIrlT8 — SalesLajedo (@LajedoSales) May 28, 2022