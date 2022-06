Jardim Monte Verde, local mais afetado pelas chuvas - Sergio MARANHAO / AFP

Publicado 02/06/2022 08:30

Recife - Já chega em 122 o número de mortos nos deslizamentos que atingiram o Grande Recife após as fortes chuvas em Pernambuco. Na manhã desta quinta, o Corpo de Bombeiros deu início ao sexto dia de trabalho para localizar os desaparecidos. Na comunidade Bola de Ouro, no Curado 4, as equipes encontraram o corpo de uma mulher de 61 anos. Ela foi identificada como Maria José da Silva.

O corpo de Maria José era o último desaparecido na região. Ela morava sozinha e trabalhava como empregada doméstica. O major Antônio Barbalho disse que as equipes encontraram dificuldades para retirar a mulher do local. Os trabalhos começaram durante a madrugada e terminaram às 6h30 desta quinta.

"Uma árvore de grande porte que veio junto do deslizamento ficou em cima dela, então isso dificultou nossa ação, mas o avanço durante a madrugada fez com que a gente tivesse sucesso agora para acabar esse desespero e tentar acalentar esses corações que estão tão sofridos", disse o major à TV Globo.

Agora, militares que atuam no local serão retirados e voltarão ao comando geral para definir em qual área esses esforços podem ser empregados novamente. As buscas seguem por outros dois desaparecidos: um na comunidade do Areeiro, em Camaragibe; e o outro no bairro de Paratibe, em Paulista. Ambos os locais na Região Metropolitana de Recife.

Na comunidade Bola de Ouro, onde o corpo de Maria José foi localizado, três casas foram atingidas pelos deslizamentos e seis pessoas morreram, sendo quatro da mesma família: a mãe, a avó, um menino e uma menina. De acordo com dados do governo de Pernambuco, há até o momento, 7.312 pessoas desabrigadas e 24 cidades em situação de emergência.