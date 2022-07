Homem foi preso em San Juan, Porto Rico, após aeronave realizar um pouso não programado - Reprodução

Um voo da companhia Delta Air Lines que ia de São Paulo com destino a Nova York fez um pouso não programado, nesta terça-feira, 12, depois que um passageiro brasileiro agrediu uma comissária e outro passageiro a bordo do avião.



Ao G1, a companhia explicou que a briga começou durante a madrugada, pouco depois de o voo 472 decolar do aeroporto de Guarulhos. Segundo passageiros, um brasileiro que estava no avião começou a agressão. O homem foi imobilizado e, pelos alto-falantes, o comandante do voo anunciou que faria um pouso não programado por causa do ocorrido.

Ainda não se sabe o que motivou a agressão. Quando o avião pousou, havia manchas de sangue dentro da aeronave, segundo relatos de passageiros.

Em nota, a Delta Air Lines informou que por causa da briga, a aeronave precisou fazer um pouso não programado em San Juan, no Porto Rico. O passageiro foi então retirado e levado por policiais, e o voo pode seguir para o destino final, nos Estados Unidos.



"A Delta tem tolerância zero para comportamentos inadequados em nossos aeroportos e aeronaves, já que nada é mais importante que a segurança de nossos clientes e pessoal", afirmou a companhia em nota.



Ainda não se sabe informações sobre o paradeiro do brasileiro, que ficou detido no Porto Rico.