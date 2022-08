Policiais apreendem armamento - Divulgação

Publicado 10/08/2022 14:57 | Atualizado 10/08/2022 15:19

Rio - Na manhã desta quarta-feira (10), os agentes da Polícia Rodoviária Federal, prenderam uma passageira, que não teve a identidade não revelada, transportando armas e munições escondidas em sua bagagem. Um fuzil Colt 556 M4 com três carregadores e 142 munições, uma pistola G2C Taurus .40 com três carregadores e uma mira laser para pistola foram apreendidos.

Na ação, os agentes pararam um ônibus que faz a linha Goiânia x Rio de Janeiro, durante uma fiscalização de rotina na Rodovia Presidente Dutra, no município de Piraí, no Sul Fluminense. Segundo a PRF, a jovem de dezenove anos, alegou que receberia 3 mil reais pelo transporte do material. A mulher e o armamento foram encaminhados à Polícia Civil para registro da ocorrência.