A queda aconteceu durante desfile de comemoração dos 94 anos de emancipação política da cidadeReprodução/Redes Sociais

Aliança- O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia investiga, junto à Defesa Civil, equipes de engenharia de Aliança e a Polícia Civil, as causas que levaram a queda de uma marquise na cidade da Zona da Mata Norte de Pernambuco, neste domingo, 11 . De acordo com a prefeitura do município, três mulheres morreram no local. Uma outra, de 46 anos, chegou a ser encaminhada para o Hospital de Recife, mas também não resistiu.

Outras 10 pessoas ficaram feridas no acidente e foram transferidas para atendimento na cidade de Recife. A Secretaria de Estado de Saúde de Pernambuco informou que oito pessoas já tiveram alta e outras duas estão internadas. Uma delas tem estado de saúde estável. O outro, um jovem de 26 anos, tem quadro grave.

Em imagens publicadas no Twitter, é possível ver momentos difíceis após o ocorrido. No vídeo, uma pessoa aparece embaixo de pedaços da marquise, apenas com o braço para fora e muito sangue ao redor. Policiais tentam conter a população em desespero.

A queda aconteceu durante um desfile na cidade. "Em meio a felicidade da comemoração cívica do 94º aniversário da Emancipação Política do Município, nos deparamos com uma situação chocante e extremamente triste", lamentou o comunicado da administração municipal.

Posicionamento da prefeitura

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura da Aliança se solidarizou e se colocou à disposição das famílias. A publicação afirma que equipes de Saúde estão prestando auxílio as vítimas e aos parentes.

O texto diz ainda que a prefeitura vai tomar "todas as medidas possíveis para que os fatos sejam apurados e tragédias como essa jamais voltem a acontecer".

A Prefeitura de Aliança decretou luto oficial de três dias na cidade. “Desejamos força aos familiares das famílias enlutadas e nos uniremos às orações para que o sentimento de perda seja amenizado”, disse em uma outra postagem.



Morte por queda de marquise em Pernambuco

Não é a primeira vez neste ano que a queda de uma marquise provoca mortes em Pernambuco. Em março, um homem de 68 anos morreu ao ser atingido, no centro do Recife, pelo desabamento de parte de um prédio que apresentava risco estrutural desde 2014.