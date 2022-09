Feridos foram levados para hospitais da região - Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Feridos foram levados para hospitais da regiãoDivulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Publicado 21/09/2022 10:01

Belo Horizonte - Um prédio de cinco andares desabou, na madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Planalto, Região Norte de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Até o momento, o Corpo de Bombeiros informou que uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas.

O edifício, que caiu sobre uma casa vizinha, estava em fase final de construção. Nele, moravam duas famílias, sendo uma no térreo e outra na cobertura. A primeira não estava no local no momento do acidente. O apartamento do último andar estava ocupado por um casal de idosos e as filhas. De acordo com informações, dentro da casa, que ficou parcialmente destruída, não havia ninguém no momento.

A mulher, de 62 anos, que morava na cobertura, foi encontrada sem vida. O homem, de 75, e as filhas, 40 e 45, foram socorridos em segurança. As mulheres foram levadas para o Hospital João XXIII. O idoso foi encaminhado ao Hospital Odilon Behrens.

O prédio fica na rua Rua Professor Gentil Sales. A Polícia Militar interditou a região. A Defesa Civil está no local para apurar a causa do desabamento e avaliar se a estrutura dos imóveis da redondeza foi afetada. A Polícia Civil está presente para fazer a perícia.