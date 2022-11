Michelle da Costa Chaga, conhecida como Michelle Mibow - Reprodução: redes sociais

Publicado 08/11/2022 10:46 | Atualizado 08/11/2022 11:12

Santos (SP) - A passista Michelle da Costa Chaga de 40 anos, conhecida como Michelle Mibow, foi encontrada morta dentro de casa na segunda-feira, 7, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo os familiares, a suspeita é de que Mibow tenha sido vítima de um infarto. Ela é um dos grandes nomes do carnaval paulista e já foi musa do 'Caldeirão do Huck', programa da TV Globo.

O marido de Michelle, que é bombeiro, teria encontrado a esposa caída no chão ao chegar na residência do casal. Ele chegou a tentar reanimá-la, mas musa acabou morrendo no local.

Mibow tinha uma longa carreira como bailarina e coreógrafa. No Carnaval Santista, foi rainha da bateria da Escola de Samba União Imperial e da Unidos dos Morros. Atualmente, era madrinha da bateria Chapa Quente. A musa ainda foi coroada como Rainha do carnaval santista 2007 e Rainha do carnaval de São Vicente em 2017.

Na capital paulista, recebeu o título de Princesa da Escola de Samba Vila Maria e foi Musa da Águia de Ouro, duas das mais tradicionais agremiações do carnaval de São Paulo. Em 2013, Mibow alcançou um grande destaque na carreira de passista, quando ela chegou a ser finalista do Musa do ‘Caldeirão do Huck’. Em 2019, ela recebeu o prêmio 'Estandarte Santista', com cerca de 252.592 votos. O prêmio tem a finalidade de valorizar ainda mais os destaques do carnaval de Santos.

Homenagens nas redes sociais

Agremiações, amigos e familliares estão prestando homenagens a passista nas redes sociais. A Escola Unidos dos Morros agradeceu a madrinha da bateria pelo amor à escola. "Nosso sinceros sentimentos a família e amigos. Michele obrigado por sempre representar maravilhosamente o nosso Pavilhão seja como rainha, madrinha, coreógrafa, atêlie, barracão e em diversos segmentos da nossa agremiação. Você realmente aprendeu a amar a Unidos dos Morros como a comunidade que te ama".

A Bateria Chata Quente, que Mibow era madrinha também lamentou a morte da passista. Na publicação que já conta com quase de 380 comentários e 125 compartilhamentos, admiradores da bailarina também expressam a tristeza da perda. "Eterna Dinda, meus sinceros sentimentos aos familiares e a todos perdemos um ser humano de grande luz”, escreveu um internauta. “Sempre será nossa eterna madrinha”, comentou outro.

"Com imensa tristeza comunicamos o falecimento da nossa Madrinha Michelle Mibow. Pedimos a Deus conforte o coração de toda família e amigos nesse momento difícil. Fica aqui o agradecimento de toda Bateria Chapa Quente por cada momento conosco, seremos eternamente gratos. A vida tem muitas vírgulas, mas nunca um ponto final", publicou a bateria Chapa Quente.





Já a União Imperial, por meio de uma nota assinada pelo presidente Duilio de Paula, disse que Michelle teve uma linda passagem pela verde e rosa. "É com imenso pesar recebemos essa notícia. Michelle começou ainda jovem na União Imperial. Deixará uma lacuna impreenchível. Estamos serenos nesse momento tão difícil", disse ele.

Na legenda publicação, o perfil da escola escreveu: "Michelle começou ainda jovem na União Imperial onde chegou ao posto de Rainha de Bateria. Também foi Rainha do Carnaval pela Verde e Rosa. Atualmente brilhava como Madrinha da bateria da Unidos dos Morros, e deixara uma lacuna impreenchivel no carnaval santista. Aos familiares e amigos os nossos mais sinceros sentimentos."



Mibow foi destacada também nas homenagens da Liga das Escolas de Samba de Santos pelo presidente Fábio Przygoda. "É com imensa tristeza que recebemos a notícia da passagem de Michelle Mibow, sambista de trajetória marcante como passista, rainha de bateria, coreógrafa e Rainha do Carnaval em nossa região. Seu talento, dedicação e amor ao samba certamente inspiraram novas gerações que estão por vir para também nos encantar. Aos familiares, amigos e à comunidade da Cidade Alta, nosso abraço solidário.", finaliza.

Um amigo da bailarina escreveu: "Hoje você partiu minha grande amiga… Desencarnou e passou para o plano espiritual! Jovem, Linda, Talentosa, Alto Astral, Guerreira e vivia uma vida sem vícios, apenas se dedicando à Dança e ao Esporte! Vai entender né?! Mas a Deus, nossos destinos pertencem! Ele sabe de todas as coisas! E infelizmente, temos que aceitar! A dor é imensa no meu coração!"

"Não consigo acreditar. (...) Obrigada por todas as vezes que me fez rir porque você era assim, felicidade em pessoa. Nem tenho muito o que falar pq é muito difícil… Descanse em paz, querida", publicou outra amiga de Michelle.