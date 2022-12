Futuro ministro da justiça, Dino anuncia Ricardo Cappelli como secretário-executivo do Ministério da Justiça - Reprodução

Publicado 14/12/2022 18:36

O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), anunciou nesta quarta-feira (14), que escolheu Ricardo Cappelli como seu secretário-executivo. A intenção, segundo o ex-governador e senador eleito, é definir todos os nomes da equipe até o dia 20.



Homem de confiança de Dino, o jornalista Ricardo Cappelli foi secretário de comunicação no governo do Maranhão e tem pós-graduação em administração pública pela FGV.



Dino anunciou ainda que Marivaldo Pereira assumirá a Secretaria de Acesso à Justiça, cargo que será criado na nova gestão.



Pereira foi secretário-executivo e de segurança pública do Ministério da Justiça no governo Dilma Rousseff.

Também chefiou a Secretaria de Reforma do Judiciário e foi subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Casa Civil no segundo mandato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).