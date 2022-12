Tarcísio de Freitas foi diplomado como governador de SP - Reproduução/Youtube

O governador eleito do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o vice-governador Felício Ramuth (PSD) foram diplomados na manhã desta segunda-feira, 19. A cerimônia foi realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no centro da capital paulista. O evento teve início 11h.

O senador Marcos Pontes (PL) e seus dois suplentes, os 94 deputados estaduais e os 70 deputados federais eleitos nas eleições de outubro no Estado também receberam os diplomas. A solenidade foi transmitida no canal do TRE no Youtube

Protestos

Durante o evento, integrantes do Movimento Pretas, no palco, uma campanha composta por sete mulheres negras, liderada pela deputada estadual Monica Seixas (PSOL), que tem o intuito de ratificar a presença de mulheres negras na política, pediram paz ao povo preto.

Além disso, também houve protestos por parte dos eleitos e apoiadores que estavam na plateia.



Eduardo Bolsonaro (PL), deputado eleito, foi vaiado ao receber o diploma. Ricardo Salles, ex-ministro de Jair Bolsonaro, foi chamado de golpista.

Diplomação

Diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que a candidata ou o candidato foi efetivamente eleita ou eleito pelo povo e, por isso, está apta ou apto a tomar posse no cargo. A entrega do diploma acontece após o término do pleito, a apuração dos votos e o vencimento dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação. O documento é indispensável para que os eleitos tomem posse em 2023.

Contas reprovadas

Pelo menos 13 deputados federais e 20 deputados estaduais tiveram as contas reprovadas nos últimos dias pelo TRE-SP. Ainda assim, de acordo com o TRE, a rejeição não impede a diplomação e posse dos eleitos.

Confira os nomes

Deputados federais:

- Carlos Sampaio (PSDB)

- Celso Russomanno (Republicanos)

- Delegado Bruno Lima (PP)

- Delegado Carlos Alberto da Cunha (PP)

- Eduardo Bolsonaro (PL)

- Gilberto Nascimento (PSC)

- Guilherme Boulos (PSOL)

- Jefferson Campos (PL)

- Luiz Motta (PL)

- Marcio Alvino (PL)

- Maurício Neves (PP)

- Rodrigo Gambale (PODE)

- Vitor Lippi (PSDB)

Deputados estaduais:



- Alexander Oliveira (PL)

- Andréa Werner (PSB)

- Antonio Dalben (CIDADANIA)

- Bruno Zambelli (PL)

- Carlos Giannazi (PSOL)

- Dimas Sampaio (PL)

- Ediane do Nascimento (PSOL)

- Edson Giriboni (União Brasil)

- Eduardo Suplicy (PT)

- Fabiana B. (PL)

- Felipe Franco (União Brasil)

- Guilherme Cortez (PSOL)

- Luiz Claudio Marcolino (PT)

- Marcia Lia (PT)

- Paulo Mansur (PL)

- Rafael Silva (PSD)

- Rodrigo Moraes (PL)

- Teonilio Barba (PT)

- Tomé Abduch (Republicanos)

- Vinicius Camarinha (PSDB)