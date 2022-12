Lula assume o governo do país no dia 1º de janeiro - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 21/12/2022 13:18

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai assumir o país no dia 1º de janeiro de 2023 e o valor bruto mensal do salário do mandatário será de R$ 30.934,70. Em 2003, quando Lula governou o Brasil pela primeira vez, a remuneração para o cargo era de R$ 8.885,48.



Na época, o salário mínimo estava em R$ 240. Logo, o presidente ganhava aproximadamente 37 salários mínimos. Em 2023, o total bruto representa 25 salários mínimos. O valor líquido, ou seja, aquilo que fato entra na conta após a dedução do Imposto de Renda, é de R$ 23.453,43.



Se houvesse correção da inflação medida pelo IPCA desde 2003, hoje, Lula receberia, no bruto, R$ 26.720,02, cerca de R$ 4 mil a menos do que o valor efetivo.

O salário de R$ 30.934,70 para presidente da República foi definido em 2014 e desde então não foi mais alterado. A Câmara aprovou na quarta-feira, 20, um projeto que propõe aumento de salários , inclusive do presidente. O reajuste seria de 27%, chegando a um salário bruto de R$ 39.287,07, quase R$ 10 mil a mais do que o previsto.

Salários dos presidentes ao longo dos anos



Em 2010, quando Dilma Rousseff assumiu após Lula, o valor recebido era de R$ 11.420,21, o que na época representava aproximadamente 22 salários mínimos, que estava em R$ 510.



Em 2012, ainda no governo de Dilma, a remuneração presidencial passou a ser de R$ 26.723,13. Com o salário mínimo fixado em R$ 678, o presidente ganhava cerca de 39 salários mínimos.



Em dezembro de 2014, o salário passou a ser o mesmo de agora: R$ 30.934,70. Caso houvesse correção pela inflação medida pelo IPCA no período, o presidente ganharia hoje R$ 48.918,32.

Outros benefícios do cargo

Além do dinheiro recebido, os presidentes também têm direito a moradia; plano de saúde; cartão corporativo; e podem fazer uso do avião da Força Aérea Brasileira (FAB). A medida é uma questão de segurança nacional.