Policiais conduzem suspeitos de sequestrarem ex-jogador - Foto: Reprodução/CNN

Publicado 18/12/2023 17:00

Três pessoas foram presas, sexta segunda-feira (18), por suspeita de participação no desaparecimento do ex-jogador Marcelinho Carioca. O ex-atleta e uma mulher teriam sido vítimas de um possível sequestro na noite deste domingo (17) . Marcelinho apareceu em um vídeo na tarde desta segunda dando explicações sobre o caso em um cenário de aparente cativeiro.

De acordo com a Secretaria de Segurança de São Paulo, os suspeitos foram presos na cidade de Itaquaquecetuba, na região metropolitana do estado, na mesma região onde, mais cedo, foi encontrado o carro de Marcelinho Carioca.



A secretaria informou que um boletim de ocorrência foi registrado como desaparecimento de pessoa e localização de veículo. "O Sistema de Identificação Automatizada de Impressões Digitais foi acionado para apurar as circunstâncias e identificar os envolvidos", diz a nota do órgão.

Mulher postou foto com ex-jogador há um ano

Tais Moreira, a mulher que foi supostamente sequestrada com Marcelinho Carioca e que, nesta segunda-feira (18), apareceu em um vídeo junto com ele no que aparenta ser um cativeiro, já postou uma foto em seu Instagram ao lado do ex-jogador há um ano.

"Confraternização da firma", escreveu Tais na legenda da publicação em 19 de dezembro do ano passado. Os dois, que estavam desaparecidos desde domingo (17), se seguem na rede social e posaram juntos com mais outras duas mulheres.